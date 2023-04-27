Hyundai Motor планирует продать активы в РФ компании из Казахстана и уйти с российского рынка

Автоконцерн Hyundai Motor ведет переговоры о продаже российских активов компании из Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейский телеканал MBC.

По данным телеканала, разрешение на сделку от правительственной комиссии, необходимое для продажи, компания рассчитывает получить 27 апреля.

MBC утверждает, что в соглашении с покупателем из Казахстана предусматривает, что Hyundai Motor может выкупить активы обратно в любое время.

При этом официально в Hyundai Motor информацию о сделке не подтвердили, заявив, что продажа активов в России обсуждается, но окончательное решение еще не принято.

В сюжете MBC не раскрыли название компании из Казахстана, собирающейся купить активы Hyundai Motor в России, но показали логотип Astana Motors, обратил внимание «Интерфакс». В пресс-службе Astana Motors агентству «Интерфакс-Казахстан» сообщили, что компания «не имеет планов вхождения на завод в РФ».

Hyundai Motor принадлежит одно из крупнейших в России автопроизводств — завод в Санкт-Петербурге, где собирали Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Вскоре после начала полномасштабного вторжения войск России в Украину завод был остановлен.