Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в подземном тоннеле ХАМАС в секторе Газа

Тела пятерых заложников, захваченных в плен в ходе нападения террористов ХАМАС на Израиль, найдены в подземном тоннеле в городе Джабалия на севере сектора Газа. Об этом вечером 24 декабря сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Во время военной операции в Джабалии, считающейся одним из опорных пунктов ХАМАС, израильские военные обнаружили разветвленную сеть тоннелей, использовавшуюся для укрытия боевиков, а также производства и хранения оружия. Подземный штаб террористов состоял из двух уровней — первый находился на глубине около десяти метров, второй — глубиной десятки метров. Сеть соединялась с шахтой, ведущей к резиденции командира Северной бригады ХАМАС Ахмада Андура, возглавлявшего нападение на Израиль, рассказал спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

В сети тоннелей военные ЦАХАЛ нашли и извлекли тела пяти заложников, похищенных 7 октября. Это прапорщик Зив Дадо, сержант Рон Шерман, капрал Ник Бейзер и гражданские лица Эден Захария и Элия Толедано. Тела погибших доставлены для захоронения в Израиль.

По завершению операции подземный штаб и сеть тоннелей ХАМАС были уничтожены, добавили израильские военные. Когда именно это произошло, в ЦАХАЛ не уточнили.

Террористы ХАМАС напали на Израиль 7 октября, убив около 1200 человек и захватив 240 заложников. В ответ на атаку Армия обороны Израиля нанесла серию авиаударов по сектору Газа, а затем начала наземную операцию. По утверждению министерства здравоохранения сектора Газа, находящегося под контролем ХАМАС, с начала нового обострения ближневосточного конфликта погибли более 20 тысяч палестинцев.

24 ноября Армия обороны Израиля заключила временное перемирие в войне с боевиками ХАМАС в секторе Газа. По условиям сделки боевики освободили 81 израильтянина и еще 24 граждан других стран вне сделки. Взамен израильские власти выпустили из тюрем 210 палестинцев. 1 декабря израильские военные возобновили боевые действия в секторе Газа. 15 декабря стало известно, что военнослужащие ЦАХАЛ по ошибке застрелили трех израильских заложников во время боя в районе Шеджайя в северной части Газы.

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