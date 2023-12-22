В Японии почти 50 лет действовал запрет на экспорт оружия. Теперь Япония готова поставлять США ракеты для комплексов Patriot

Власти Японии решили упростить правила экспорта оборонной продукции, чтобы начать поставлять США боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает издание The Japan Times.

«Принимая эти меры, мы хотели бы внести свой вклад в защиту свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве права, и в обеспечение мира и стабильности в индо-тихоокеанском регионе», — заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В Японии с 1976 года действуют запрет на экспорт оружия. В 2014 году правила были смягчены, однако оружие в готовом виде страна по-прежнему не могла экспортировать.

Поправки, подготовленные правящей коалицией, разрешают поставки готовой оборонной продукции, в том числе летальных вооружений, произведенных японскими компаниями по иностранной лицензии, в страны, обладающие патентами на эту продукцию.

Ракеты планируется поставлять в США при условии, что Вашингтон не будут передавать это оружие другим странам без согласия Японии. Оружие не должно быть передано странам, участвующим в вооруженных конфликтах.

О планах Японии изменить правила экспорта оборонной продукции ранее писала газета The Washington Post. По данным источников издания, Япония собирается поставить США несколько десятков ракет для ЗРК Patriot, чтобы пополнить американские запасы. В свою очередь Вашингтон сможет передать больше современных средств ПВО Украине, писала газета.

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