В Алматы пассажир ударил водительницу автобуса по голове и она потеряла сознание. В массовой аварии погибли три человека

Три человека погибли и четверо пострадали в результате крупного ДТП, произошедшего в Алматы 22 декабря, сообщает Tengrinews со ссылкой на полицию Казахстана.

По данным полиции, в 18:15 по местному времени (15:15 мск) в салоне автобуса № 47 один из пассажиров во время возникшего конфликта ударил женщину-водителя, из-за чего она потеряла сознание. Очевидцы рассказали изданию Orda, что пассажир ударил женщину по голове, когда она сказала, что мужчина неправильно посчитал деньги.

«Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами», — рассказали в полиции. Видео случившегося распространили казахстанские СМИ.

Внимание. На видео показана авария, в которой погибли люди. Просим чувствительных людей не смотреть запись.

В аварии пострадали трое взрослых, получившие закрытые черепно-мозговые травмы, и 15-летний подросток, у которого перелом стопы, сообщает Orda. Трое пострадавших находятся в реанимации, одного отпустили домой.

Подозреваемый в нападении на водительницу автобуса задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем смерть двух и более человек. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.