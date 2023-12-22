Новый закон разрешил российским пограничникам изымать загранпаспорта с опечатками. Туроператоры рассказали о двух таких случаях

После того, как в России вступил в силу перечень оснований, по которым пограничники могут изъять у россиян загранпаспорт, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила РБК о двух таких случаях, связанных с опечатками в документах.

По словам Ломидзе, в первом случае в загранпаспорте было неправильно указано место рождения (в названии города Петропавловск-Камчатский была пропущена буква «ч»), во втором ошибка была в имени. BFM уточняет, что паспорт с ошибкой в названии города изъяли у россиянина на польской границе в Калининградской области при въезде в Россию, а второй случай произошел в аэропорту Домодедово — в фамилии россиянки неправильно была написана буква «й».

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» также пишет, что один из случаев произошел в Домодедово, но сообщает об изъятии загранпаспорта у пассажира Георгия, вылетавшего в отпуск, изъяли паспорт, потому что в конце его имени была буква «и», а не «й».

При этом издание «Агентство» утверждает, что поговорило с двумя россиянами, у которых изъяли паспорта. Это мужчина и женщина, оба они ехали через польско-российскую границу из Калининграда, пишет «Агентство». У мужчины, по его словам, действительно была опечатка в названии города Петропавловск-Камчатский, у женщины — пропущена буква «б» в слове «область». Оба они сказали «Агентству», что утром этого же дня пограничники изъяли паспорта еще у двух человек. О случае изъятия загранпаспорта в Домодедово в новости «Агентства» не упоминается.

В июне 2023 года Владимир Путин подписал закон, который дал сотрудникам ФСБ и МВД дополнительные полномочия по изъятию загранпаспортов и расширил список оснований для этого. Закон вступил в силу 11 декабря.

В числе прочих оснований, дающих право изъять паспорт, есть пункт о его «непригодности» и о «недостоверных сведениях», которого раньше не было. Список признаков недействительности паспорта правительство утвердило отдельным постановлением. В их числе, например, несоответствие внешности владельца фотографии в паспорте, а также ошибки и опечатки.

После изъятия паспорт отправляется на проверку, и если с ним все в порядке, гражданин должен получить уведомление. После этого забрать паспорт можно в течение нескольких рабочих дней в подразделении МВД или консульстве, выдавшем документ. Пока публичных свидетельств такого опыта нигде не было.

Кроме этого, поправки, вступившие в силу 11 декабря, обязывают призывников, бывших или действующих сотрудников ФСБ, а также людей с допуском к гостайне самостоятельно сдать загранпаспорта на хранение в органы власти, которые его выдали (МВД или МИД), либо в государственные организации, которые ограничили своему сотруднику выезд за границу.

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