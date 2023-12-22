Бывшая ассистентка Вина Дизеля обвинила его в сексуализированном насилии во время съемок пятого «Форсажа»

Бывшая ассистентка актера Вина Дизеля (настоящее имя Марк Синклер) Аста Джонассон подала на него в суд, обвинив в сексуализированном насилии во время съемок фильма «Форсаж» в 2010 году, пишет Vanity Fair.

Джонассон, недавняя выпускница киношколы, была нанята компанией актера для работы на съемках пятой части кинофраншизы «Форсаж». Она утверждает, что в один из вечеров во время съемок в отеле St. Regis в Атланте актер попросил ее подождать в его номере, пока он общался с девушками-хостесс. Когда девушки ушли, Дизель, по словам Джонассон, схватил ее за запястья и потащил к кровати, проигнорировав, как говорится в иске, ее попытки заявить о несогласии. Он начал целовать ее, задирать ей платье и водить руками по телу. Джонассон, по ее словам, закричала и убежала в ванную, где актер, уверяет она, прижал ее к стене и начал мастурбировать.

Через несколько часов после произошедшего, заявила Джонассон, с ней связалась сестра актера Саманта Винсент, глава продюсерской компании актера One Race Films, которая сказала ей, что она уволена.

Помимо иска о сексуализированном насилии Джонассон через суд оспаривает и свое увольнение.

В иске, поданном к самому Вину Дизелю, компании актера и его сестре Саманте Винсент, Аста Джонассон требует компенсации в размере 10 тысяч долларов за каждое нарушение. В документе говорится, что самооценка Джонассон была задета, и она поставила под сомнение свои собственные навыки, не будучи уверенной, что последующая карьера не потребует от нее торговли телом.

Адвокат актера Брайан Фридман сказал CNN, что Вин Дизель «категорически отвергает» это обвинение. По его словам, актер впервые услышал об этом эпизоде более чем 13-летней давности от «сотрудницы, проработавшей девять дней».

Вин Дизель снимался более чем в 60 фильмах и сериалах. Он также входит в число продюсеров франшизы боевиков «Форсаж», первый из которых был выпущен в 2001 году.

В 2010 году снималась пятая часть «Форсажа». На экраны она вышла в 2011 году.

В 2023 году в прокат вышел уже десятый «Форсаж». Вин Дизель также снялся в нем в одной из главных ролей и значится его продюсером.

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