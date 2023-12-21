Верховная Рада одобрила легализацию каннабиса в медицинских целях

Депутаты парламента Украины одобрили легализацию каннабиса в медицинских целях. Законопроект во втором чтении поддержали 248 депутатов, пишет «РБК-Украина».

Как уточнил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, закон вступит в силу через полгода после официального опубликования — во второй половине 2024 года.

Распространение марихуаны для рекреационного потребления, подчеркнул он, продолжит считаться преступлением и будет преследоваться в соответствии с законодательством.

Законопроект о легализации медицинской марихуаны уже вносили в Раду в июне 2021 года, но тогда депутаты провалили голосование по нему.

Одобренный законопроект о медицинском каннабисе был внесен в Верховную Раду в июне 2022 года. В поддержку законопроекта высказывался президент Украины Владимир Зеленский.

Необходимость легализации каннабиса в медицинских целях, в частности, обосновывали тем, что такие препараты востребованы для реабилитации военных с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).