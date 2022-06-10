В Верховную Раду внесли законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект об использовании каннабиса в медицинских, промышленных и научных целях.

Инициатива должна расширить доступ пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны. Ранее проект документа поддержал кабинет министров Украины.

Полный текст документа, зарегистрированного на сайте Рады 10 июня, пока не опубликован.

Законопроект о легализации медицинской марихуаны уже вносили в Раду в июне 2021 года, но тогда депутаты провалили голосование по нему.

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