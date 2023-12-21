Обновление: СК подтвердил смерть 12-летней девочки, ехавшей в поезде. Возбуждено уголовное дело.

Группу детей, ехавших на поезде из Тюмени в Адлер, в Саратовской области вечером 20 декабря сняли с поезда из-за высокой температуры, написал в телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин.

«Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики. Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь», — сообщил он.

В первых сообщениях о произошедшем шла речь об одном ребенке, позднее Бусаргин написал, что «около 30 ребят пожаловались на температуру».

Baza и 112 пишут, что умерла ехавшая в поезде 12-летняя девочка, врачи, сопровождавшие группу, не смогли ей помочь.

По данным Baza, в поезде ехали дети из самопровозглашенной ЛНР, которые возвращались после отдыха в лагере «Олимпийская Ребячка» в Тюменской области.

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