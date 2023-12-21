В Люберцах умер один из пострадавших при падении ледяной глыбы на людей, стоявших в очереди в военкомат

Один из пострадавших при падении ледяной глыбы на людей в подмосковных Люберцах умер в больнице, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Московской области.

По данным телеграм-канала Shot, погибший — 34-летний Федор Кузьмин, он работал замгендиректора в компании «ОКБ Металл цех», которая занимается производством лестниц. Как пишет Shot, у Кузьмина диагностировали перелом позвоночника, перелом ребер, разрыв печени и проткнутое легкое. В очереди он стоял, чтобы встать на учет по месту прописки, уточняет телеграм-канал.

Телеграм-канал Mash пишет, что в очереди вместе с Кузьминым стояла его жена, которая получила трещину в позвоночнике. У них остались дети — по данным Shot, трое, по данным Mash — четверо.

Травмы при падении ледяной глыбы, по данным СК, получили три человека. В каком они состоянии — не уточняется.

СК возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Следователи проводят обыски в помещениях администрации, военкомата и других организаций, расположенных в здании.

Утром 20 декабря ледяная глыба упала с крыши здания на людей, стоявших в очереди в военкомат на Октябрьском проспекте в Люберцах. Люди стояли непосредственно вдоль здания, поскольку рядом с ними была большая лужа. В пресс-службе подмосковного Минздрава сообщали о четырех пострадавших, троих из них отвезли в больницу. Один уже после осмотра врачей отказался от госпитализации.