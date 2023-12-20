В Люберцах ледяная глыба упала на людей, стоявших в очереди в военкомат. Пострадали четыре человека

В городе Люберцы в Московской области ледяная глыба упала на людей, которые стояли в очереди в военкомат. Об этом сообщил Mash.

Как отмечает телеграм-канал, инцидент произошел утром 20 декабря. В очереди перед зданием собрались люди, которые пришли, чтобы встать на учет по месту жительства. Очередь тянулась непосредственно вдоль стены военкомата, так как стоять в другом месте люди не могли из-за большой лужи.

В пресс-службе подмосковного Минздрава агентству ТАСС сообщили, что пострадали четыре человека, одного из которых медики осмотрели на месте, а трех других отвезли в больницу. «Один в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии и один в больнице после осмотра врачами от госпитализации отказался», — уточнили в пресс-службе.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».