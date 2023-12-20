Войска РФ атаковали Украину дронами и нанесли ракетный удар по Харькову

В ночь на 20 декабря российские войска вновь атаковали территорию Украины ударными дронами. По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего с территории аннексированного Крыма было запущено 19 беспилотников, 18 из них удалось сбить.

Кроме того, войска РФ выпустили несколько ракет из ЗРК С-300, находящегося на территории Белгородской области, по Харькову. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ракеты ударили по территории одного из транспортных депо, которое ранее уже пострадало от обстрелов. Речь идет о сугубо гражданском объекте, подчеркнул он. О пострадавших власти Харькова не сообщают.

Войска РФ регулярно атакуют территорию Украины беспилотниками и наносят ракетные удары. Как отмечали эксперты, целью таких атак является не только поражение конкретных объектов, но и создание нагрузки на систему ПВО Украины, вынужденную тратить на дроны ценные боеприпасы.

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