Войска РФ атаковали Украину дронами и нанесли ракетный удар по Харькову
В ночь на 20 декабря российские войска вновь атаковали территорию Украины ударными дронами. По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего с территории аннексированного Крыма было запущено 19 беспилотников, 18 из них удалось сбить.
Кроме того, войска РФ выпустили несколько ракет из ЗРК С-300, находящегося на территории Белгородской области, по Харькову. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ракеты ударили по территории одного из транспортных депо, которое ранее уже пострадало от обстрелов. Речь идет о сугубо гражданском объекте, подчеркнул он. О пострадавших власти Харькова не сообщают.
Войска РФ регулярно атакуют территорию Украины беспилотниками и наносят ракетные удары. Как отмечали эксперты, целью таких атак является не только поражение конкретных объектов, но и создание нагрузки на систему ПВО Украины, вынужденную тратить на дроны ценные боеприпасы.