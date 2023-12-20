У лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич угрожают отобрать квартиру в Минске

У писательницы Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии, которая была вынуждена уехать из Беларуси, угрожают отобрать квартиру в Минске. Ведущие белорусского гостелевидения в эфире заявили, что эта квартира идеально подошла бы для сотрудника ОМОНа и его семьи.

Лукашенко, заявила Алексиевич в интервью Die Zeit, «угрожает отомстить всем, кто тогда участвовал в революции».

«Там мои рукописи. Все осталось там. Квартира — это не просто место, где ты живешь. Это твой мир. И весь этот мир остался позади», — рассказала Алексиевич.

Речь идет о квартире, которую Алексиевич приобрела после того, как получила Нобелевскую премию. Именно в этой квартире в 2020 году дежурили дипломаты из европейских стран, чтобы защитить Алексиевич от преследования белорусских властей.

Алексиевич входила в президиум координационного совета (КС) оппозиции Беларуси, сформированный в августе 2020 года после президентских выборов. ЦИК Беларуси объявил победителем выборов Александра Лукашенко, оппозиция и кандидат от нее — Светлана Тихановская — результаты выборов не признали.

В Беларуси начались протесты, сотни участников которых были отправлены под арест и подверглись жестокому обращению. Многие жители Беларуси, включая Алексиевич и Тихановскую, были вынуждены уехать из страны.

Та самая квартира

Светлана Алексиевич — последний член президиума КС оппозиции, остающаяся на свободе в Белоруссии. Теперь у нее дома для защиты дежурят европейские дипломаты

Та самая квартира

Светлана Алексиевич — последний член президиума КС оппозиции, остающаяся на свободе в Белоруссии. Теперь у нее дома для защиты дежурят европейские дипломаты