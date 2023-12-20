Сенат США не успел до конца года согласовать финансирование помощи Украине

Сенат США не будет голосовать по пакету мер, касающихся предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю, а также усиления безопасности на южной границе страны, до начала следующего года, сообщает Reuters.

«В течение декабрьских и январских каникул наши переговорщики будут проводить очень тщательную работу, и наша цель — что-то сделать сразу после нашего возвращения», — сказал журналистам лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Информацию о том, что соглашение не будет достигнуто до конца года, также подтвердил сенатор от Республиканской партии Джон Тьюн. «Демократы дотянули до момента, когда достичь какого-либо существенного договора по вопросам пограничной безопасности до Рождества стало невозможно», — заявил он.

В то же время лидеры двух партий в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл в совместном заявлении отметили, что переговорщики добились «обнадеживающего» прогресса, однако решить некоторые «сложные вопросы» им пока не удалось.

В октябре президент США Джо Байден направил запрос в конгресс на выделение более чем 100 миллиардов долларов дополнительного финансирования на безопасность, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине. В этот же законопроект входят военная помощь Израилю и затраты на строительство защитных сооружений на южной границе США. Выносить эти вопросы на рассмотрение конгресса по отдельности Белый дом отказался.

Законопроект до сих пор не удалось согласовать из-за разногласий Республиканской и Демократической партий. В частности, республиканцы хотят включить в законопроект ужесточение пограничных и миграционных мер на американо-мексиканской границе.

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