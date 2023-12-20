Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с отборочного турнира Malta Cyber Series: VII по игре Rainbow Six Siege, который проходит на Мальте.

Как сообщается в телеграм-канале команды, киберспортсмены получили приглашение на турнир от компании-разработчика видеоигр Ubisoft и даже успели провести на нем свой первый матч.

«Несмотря на это сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков», — говорится в заявлении Virtus.pro.

За Virtus.pro в дисциплине Rainbow Six Siege выступают пятеро россиян: Павел Косенко (p4sh4), Дмитрий Митрахович (always), Данила Донцов (dan), Данил Габов (joystick) и Артур Ипатов (Sheppard).

Дисквалификацию команды в Virtus.pro расценили как «открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам».

В апреле 2022 года команду Virtus.pro дисквалифировали с турнира Dota Pro Circuit (DPC) по Dota 2 в Восточной Европе после того, как игрок Иван Москаленко (Pure) нарисовал на игровой мини-карте букву Z, считающуюся символом российского вторжения в Украину.