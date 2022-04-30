Российских киберспортсменов Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по Dota 2. Из-за игрока, нарисовавшего букву Z

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Организаторы турнира Dota Pro Circuit (DPC) по Dota 2 в Восточной Европе дисквалифицировали российскую киберспортивную команду . Произошло это после того, как игрок Иван Москаленко (он же Pure) нарисовал на игровой мини-карте символ, похожий на букву Z. Об этом говорится в заявлении компании Beyond the Summit (BTS), организовавшей соревнования.

Российские киберспортсмены участвовали в турнире с призовым фондом чуть более 102 тысячи долларов и, как пишет РБК, претендовали на выход в финал. 29 апреля участники российской команды, выступавшие под названием Outsiders, встретились с командой Mind Games. Иван Москаленко нарисовал букву Z во время паузы в матче, после чего участники российской команды попытались заштриховать этот символ.

Скриншот с получившимся рисунком опубликовал комментатор киберспортивных турниров, украинец Виталий Волочай (он же v1lat), который потребовал отстранить российскую команду.

Иван Москаленко записал видеообращение с извинениями. «Во время длительной паузы мы с ребятами общались и рисовали на мини-карте. Когда мы поняли, что получилось у меня, мы сразу же начали это замазывать. Мне не хотелось кого-либо обидеть и как-то задеть. Это получилось совершенно неосознанно. Всем мир», — сказал он.

30 апреля команда Virtus.pro объявила, что расторгает контракт с игроком Pure «за действия, недостойные профессионального игрока, которые привели к дисквалификации команды с турнира и нанесли колоссальный вред отношениям клуба с международным киберспортивным сообществом». В Virtus.pro назвали дисквалификацию всей команды из-за рисунка на карте одного игрока «настоящим прецедентом».

«Любые поступки имеют последствия, были они при этом умышленными или нет. Virtus.pro на протяжении всей своей истории последовательно выступает против разжигания розни и ненависти в киберспорте», — заявили представители команды.

Буквы Z и V считаются символами российского вторжения в Украину. Тактические знаки такого начертания появились на российской военной технике, которая участвует в боевых действиях в Украине. Затем российские власти и пропаганда стали использовать эти буквы для демонстрации поддержки «спецоперации».

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