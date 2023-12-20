Боец «Шторм Z» рассказал о вымогательствах на фронте. По его словам, командиры сажают военных в подвал и требуют за освобождение 20 тысяч рублей

Бывший заключенный, которого завербовали воевать в Украине из колонии в Приморском крае в составе подразделения «Шторм Z», рассказал «Новой газете Европа», что командиры сажали военных в подвал за нарушения и вымогали у них деньги. Издание не раскрыло имени собеседника по соображениям безопасности.

По словам бывшего заключенного, подвал представляет собой небольшую комнату три на три метра, в которой постоянно находятся по десять военнослужащих. Отправить туда могли за любое, даже мелкое нарушение, а чтобы выйти оттуда военные должны были платить по 15-20 тысяч рублей.

Собеседник газеты утверждает, что командование также требовало деньги за возможность пользоваться автомобилями, которые бойцы покупали в прифронтовых регионах. «Например, человек купил себе автомобиль, и теперь он должен командирам отдавать по 20 тысяч в месяц, чтобы машину не забрали», — заявил он. По словам бойца, ему известны как минимум три случая, когда командиры отбирали у штурмовиков машины.

Бывший заключенный также рассказал, что раненых бойцов отправляют из госпиталей обратно на фронт, в том числе на передовую. Сам собеседник журналистов тоже получил ранение и попал в госпиталь, где ему выдали справку о том, что ему противопоказаны физические нагрузки. Однако после возвращения на фронт его отправили на передовую без бронежилета, а затем посадили в подвал. Именно после этого случая он решил сбежать.

С октября бывший заключенный находится в аннексированном Донецке. Он утверждает, что его контракт закончился еще 28 ноября, но никаких документов у него нет, поэтому он не может выехать в Россию.

Мать другого бывшего заключенного, завербованного на фронт, рассказывала «Новой газете Европа» со слов сына, что командир снимал деньги с банковских карт, которые Минобороны РФ выдавало военнослужащим «Шторм Z» для получения выплат. При этом еще три штурмовика заявили газете, что никогда не сталкивались с вымогательством со стороны командиров.

В конце ноября «Новая газета Европа» со ссылкой на мать бывшего заключенного, воевавшего в подразделении «Шторм Z», сообщила, что в российских частях, воюющих в Украине, действует система взяток. Так, военные могут покупать себе «ранения», отпуска, ротацию и даже возможность не участвовать в штурмах.

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