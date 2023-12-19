«Ситуация сложная». Глава Сухопутных войск ВСУ заявил о преимуществе российских войск на восточном участке фронта в вооружении и численности

Российские войска продолжают попытки наступления на купянском, лиманском и бахмутском направлениях, сообщил глава Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, командующий войсками на восточном участке фронта.

На этих направлениях, написал Сырский в телеграм-канале, «ситуация сложная». «Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», — заявил он. При этом Сырский подчеркнул, что «на всех трех направлениях наши войска держат оборону и уничтожают врага».

По словам командующего восточным участком фронта, войска РФ несут большие потери, которые пополняют за счет резервов штурмовых батальонов, сформированных из бывших заключенных.

ВСУ же, особо отметил Сырский, пытаются добиваться успеха «путем продуманного планирования боевых действий и эффективного использования артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения». У украинских военных, написал он, минимизация потерь всегда в приоритете при планировании операций.

Александр Сырский 10 декабря сообщал, что российские войска наступают по всему восточному фронту, несмотря на большие, по его словам, потери людей и техники.

В утренней сводке Генштаба ВСУ за 19 декабря говорится о 105 боестолкновениях, произошедших за сутки.

Сообщения о том, что российские войска пытаются активизировать наступление, поступают от украинских военных на фоне обсуждения очередного пакета американской военной помощи, финансирование которого до сих пор не может одобрить конгресс.

Карта боев от «Медузы»

Красными точками показаны последние события, серыми — более ранние. Черным обозначена приблизительная линия соприкосновения на дату обновления; красные и голубые площади обозначают области, занятые (с начала сентября) российскими и украинскими силами — если на них нажать, появится дополнительная информация. Справа открывается панель, через которую доступен поиск по описанию события. Воздушные удары отмечены особой иконкой, наземные операции — точками. Чтобы получить ссылку на источник, нажмите на точку на карте. Если что-то не работает — попробуйте открыть карту в браузере по ссылке или воспользуйтесь таблицей ниже.