Крупнейшая российская площадка баттл-рэпа Versus Battle скрыла все видео на своем ютьюб-канале, обратили внимание «Осторожно, новости».

В Versus Battle не комментировали свои действия. У канала 4,4 миллиона подписчиков, а у наиболее популярного баттла на Versus — между Оксимироном и Джонибоем — было 60 миллионов просмотров.

Как отмечает «Осторожно, новости», без объяснения причин все видео в ютьюб-каналах скрыли и другие известные баттл-площадки — RBL, Inde battle, БРП, Siberian Groove.

Утром 17 января стало известно, что СК возбудил уголовные дела о публичном возбуждении ненависти по признаку национальности (часть 2 статьи 282 УК РФ) в отношении рэперов Шерафгана Шарипова (Sheraphʼgun) и Ислама Закирова (Рецидив). Основанием для этого стали рэперов, сказанные ими во время баттлов. Вечером 18 декабря суд арестовал Закирова.