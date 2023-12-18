Politico: в Евросоюзе не использовали как минимум 215 миллионов доз вакцин от COVID-19. На их закупку потратили 4 миллиарда евро

Страны ЕС не использовали как минимум 215 миллионов доз вакцин от коронавируса, закупленных на пике пандемии, пишет Politico. На закупку этих вакцин, по подсчетам издания, было потрачено не менее 4 миллиардов евро.

Речь идет о приблизительной оценке, подчеркивают авторы статьи, так как данные о неиспользованных вакцинах при подготовке статьи предоставили лишь 15 стран ЕС, еще по четырем государствам — членам Евросоюза, необходимую информацию удалось найти в открытых источниках. Кроме того, отмечает Politico, закупочные цены вакцин не раскрывались.

Скорее всего, пишет издание, неиспользованных доз вакцин, которые или уже списаны, или будут утилизированы в ближайшее время, гораздо больше.

В среднем, по расчетам Politico, по странам ЕС пропало по 0,7 дозы вакцины на каждого жителя (для Эстонии этот показатель равен 1,1, для Ирландии — 0,16).

Часть вакцин, уже поставленных производителями и оплаченных покупателям, оказалась невостребована из-за того, что они оказались мало эффективны против новых вариантов коронавируса, отмечают авторы статьи.

Politico напоминает, что контракт с одним из крупнейших производителей вакцин от коронавируса — компанией Pfizer — заключен странами ЕС до 2027 года. На Польшу и Венгрию, отказавшихся закупать вакцины, Pfizer уже подала в суд.

Читайте также

В США планируют сделать вакцинацию против коронавируса ежегодной Значит, ковид теперь, как грипп, — сезонная болезнь, которая навсегда с нами? В остальном мире тоже будут такие правила?

Читайте также

В США планируют сделать вакцинацию против коронавируса ежегодной Значит, ковид теперь, как грипп, — сезонная болезнь, которая навсегда с нами? В остальном мире тоже будут такие правила?