Католическая церковь разрешила священникам благословлять однополые пары. Соответствующий документ опубликован Доктринальным отделом Ватикана.

Как говорится в декларации, в таких ситуациях основывается на принципе, что любовь и милосердие от Бога могут получить все люди без исключения, если они этого просят. Священники должны сами в каждом конкретном случае принимать решение, давать благословение однополым парам или нет.

Благословение однополым парам не может даваться в ходе литургии или каких-либо других формальных церковных ритуалов. Священник при этом может прочитать краткую молитву с просьбой к Богу даровать просящим мир, здоровье, взаимопомощь и силу духа, чтобы исполнять волю Господа.

В документе подчеркивается, что благословение однополых пар не будет являться легитимизацией таких отношений с точки зрения Католической церкви. Также там отмечается, что благословение однополых пар не может происходить одновременно с заключением гражданского союза или если в этот момент имеются одежда или какие-либо другие видимые признаки свадьбы.

В октябре в Ватикане заседал священный синод, на котором обсуждались вопросы, касающиеся в том числе отношения церкви к ЛГБТК-сообществу. Ожидается, что окончательные документы по его итогам будут опубликованы к 2025 году.

В начале ноября стало известно, что руководство Католической церкви разрешило трансгендерным людям принимать крещение и быть свидетелями при венчании.

Читайте также

В Ватикане собрался синод епископов, который может определить будущее католической церкви На повестке — положение женщин в церковной иерархии и отношение к ЛГБТ-сообществу

Читайте также

В Ватикане собрался синод епископов, который может определить будущее католической церкви На повестке — положение женщин в церковной иерархии и отношение к ЛГБТ-сообществу