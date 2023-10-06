Папа римский Франциск на XVI Генеральной ассамблее синода епископов в Ватикане. 4 октября 2023 года Maria Laura Antonelli / AGF / Sipa / Scanpix / LETA

4 октября в Ватикане под председательством папы римского Франциска начала работу XVI Генеральная ассамблея синода епископов, решения которой, как ожидается, могут стать революционными для Римской католической церкви. На повестку вынесены вопросы, касающиеся положения женщин в церкви и отношения церкви к ЛГБТ-сообществу.

Как пишет издание Vatican News, работа синода пройдет в два этапа. Первый уже начался, он пройдет в закрытом режиме и завершится 24 октября. Второй этап запланирован на октябрь 2024 года. В работе синода примут участие около 450 человек (в их число входят приглашенные эксперты), с правом голоса — 365. При этом папа Франциск наделил правом голоса 70 мирян, в их числе 54 женщины.

Associated Press отмечает, что подготовка к синоду продолжалась около двух лет. По ее итогам был сформирован рабочий документ, в составлении которого приняли участие католики со всего мира — их просили поделиться своим видением будущего церкви.

Этот документ, сформулированный в виде вопросов, среди прочего, содержит призывы к назначению женщин на руководящие должности в церкви. В нем также поднимается вопрос о возможности рукоположения женщин. Кроме того, на повестку синода был вынесен вопрос, касающийся принятия церковью представителей ЛГБТ-сообщества.

«Двери церкви открыты для всех, всех, всех», — сказал папа Франциск в своей проповеди по случаю начала работы синода.

Во время мессы на площади Святого Петра в Ватикане Франциск отметил, что церковь, перед лицом предстоящих трудностей и испытаний, не должна быть «непреклонной, ополчившейся на мир и сфокусированной на прошлом, но также она не должна быть безразличной, подчиняющейся моде мира, или усталой, замкнутой на самой себе».

При этом, как пишет «Русская служба Би-би-си», ключевым пунктом на повестке остается вопрос об инклюзивности церкви, что уже привело к критике синода со стороны консервативно настроенных католиков.

«Наш долг — стойко противостоять любым попыткам изменить учение церкви, которые могут быть предприняты после этого синодального собрания», — заявил в начале октября пастор Джеральд Мюррей, ведущий консервативного католического телеканала EWTN в США.

Мюррей и еще десятки священников-консерваторов организовали в Риме отдельную конференцию, посвященную предстоящему синоду. На этой конференции, среди прочих, присутствовал американский кардинал Рэймонд Берк, который вместе с несколькими кардиналами из стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки обратился к Франциску с просьбой подтвердить церковное учение по нескольким вопросам, в том числе об однополых браках. Сам синод, считают кардиналы, сеет путаницу и может привести к расколу церкви.

Ватикан опубликовал ответ Франциска, в котором папа римский повторил, что с точки зрения церкви брак — это союз мужчины и женщины. Однако он также отметил, что «пастырское милосердие» требует доброты, терпения и понимания, поэтому священники не должны быть судьями, «которые только отрицают, отвергают и исключают».

Синод начал работу, но документ с подписью папы римского, который предстоит принять по итогам, будет обнародован не раньше 2025 года, пишет «Русская служба Би-би-си». Эксперты по вопросам религии, опрошенные журналистами, уверены, что в католической церкви будет идти серьезная борьба между прогрессистами и консерваторами, которые всеми силами постараются помешать изменениям, связанным с церковной доктриной.

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