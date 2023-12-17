В Воронеже на сугробах написали имя мэра. Городская администрация пообещала, что снег уберут

В Воронеже после сильного снегопада, прошедшего в европейской части России, на улицах образовались огромные сугробы, которые не успевают убирать жилищно-коммунальные службы.

В паблике «Типичный Воронеж» пишут об объявлениях, в которых жителей приглашают на «лопатинг двора», и рассказывают о том, что занесенный снегом автомобиль можно откопать противнем от плиты.

Там же появились и фотографии, на которых на огромных кучах снега на улицах города написаны обращения к мэру Вадиму Кстенину. Например, «Кстенин, убери снег» и «Кстенин, где техника?».

Авторам надписей удалось привлечь внимание мэра Воронежа. «Вижу в соцсетях и СМИ снеговые кучи со своей фамилией. Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет — будут обязательно убраны с улиц города. Как раз для этого они и сформированы: под погрузку», — написал он в своем телегра-канале.

При этом глава городской администрации признал, что на ситуацию во дворах, где самые большие сугробы и заблокированные машины, власти города «напрямую влиять сейчас не могут». «Но по мере выполнения приоритетных задач приложим максимум усилий, чтобы пробить не только магистрали до асфальта, но и второстепенные проезды», — пообещал он.

Надписи на сугробах — давно испытанный в России способ привлечь внимание местных властей к уборке снега. Так, на сугробах в разных частях страны раньше неоднократно писали имя политика Алексея Навального, после чего их очень быстро убирали, критические высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина (также ускоряющие вывоз снега), риторические вопросы о работе ЖКХ, адресованные местным властям, а также рисовали российский флаг (его стерли, а снег оставили).