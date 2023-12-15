Путин призвал сотрудников РЖД «проявить бдительность», так как «противник пытается дотянуться» до БАМа. Две недели назад там подорвали поезда

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде железнодорожников, призвал их быть «бдительными», так как «противник пытается дотянуться» до объектов инфраструктуры Восточного полигона РЖД, который включает в себя объекты Транссибирской магистрали и Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Его слова приводит ТАСС.

«Обращаю ваше внимание, всех коллег, которые работают на этом направлении: нужно иметь в виду условия, в которых мы сегодня живем, вся страна живет. Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона. Надо быть очень внимательными», — сказал Путин.

По словам Путина, в отношении восточной части российских железных дорог употребляется «практически военная терминология», слово «полигоны». Это, по мнению президента РФ, «не случайно». Он отметил, обеспечивать безопасность должны прежде всего спецслужба и Росгвардия.

«Но я обращаюсь и к вам, ко всем, кто там работает. Нужно проявлять должную бдительность, имея в виду те условия, в которых мы живем», — заключил он.

В Байкало-Амурской магистрали на перегоне Итыкит — Окусикан в Бурятии в ночь на 30 ноября загорелась цистерна в составе поезда, проходившего по тоннелю. РБК со ссылкой на источники писал, что возгорание произошло из-за сработавшей взрывчатки, которая, предположительно, находилась под цистерной. Украинские СМИ заявили со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины, что в тоннеле сработало взрывное устройство, а за взрывом стоит СБУ. На время устранения последствий пожара поезда пустили по объездному пути, на котором 30 ноября произошел второй подрыв.

7 декабря ФСБ заявила, что по делу о подрывах поездов на Байкало-Амурской магистрали задержан гражданин Беларуси Сергей Еремеев. Его арестовали. По данным «Коммерсанта», Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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