Суд в Омске арестовал подозреваемого по делу о подрывах поездов на БАМе

Центральный районный суд Омска арестовал до 30 января гражданина Беларуси Сергея Еремеева, обвиняемого в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали, сообщает ТАСС.

Согласно агентству, в суде Еремеев объяснил свои действия тем, что хотел парализовать движение на железной дороге, чтобы помешать перевозке военных грузов. «Я написал в объяснении, что через БАМ сейчас везут боеприпасы. Главная цель была — воспрепятствовать движению», — цитирует ТАСС слова обвиняемого.

По версии следствия, Еремеев привез в Россию из Беларуси не менее семи неустановленных взрывных устройств, которые ему осенью 2023 года передали «участники организованной преступной группы». За провоз взрывчатки и подрывы на БАМе, пишет ТАСС, Ермеев получил денежное вознаграждение.

Первый подрыв поезда на БАМе произошел вечером 29 ноября. Тогда в Северомуйском тоннеле загорелся грузовой состав. На время устранения последствий пожара поезда пустили по объездному пути, на котором 30 ноября произошел второй подрыв. В обоих случаях украинские СМИ писали, что к взрывам причастны украинские спецслужбы. В частности, источник «Украинской службы Би-би-си» заявил, что второй состав, объезжавший закрытый участок тоннеля, «попал в ловушку СБУ».

7 декабря ФСБ РФ заявила, что по делу о подрывах был задержан гражданин Беларуси, действовавший в интересах украинских спецслужб.

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Подробнее о произошедшем

В Бурятии произошел взрыв в самом длинном тоннеле БАМа. Когда поезда пустили по объездному пути, взрыв произошел и там Это спецоперация СБУ, утверждают украинские СМИ