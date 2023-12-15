Правительство РФ ужесточило условия по льготной ипотеке

Правительство России объявило о повышении с 20% до 30% первоначального взноса по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка. Об этом сообщается на сайте министерства финансов.

«Эта мера направлена на повышение качества кредитов», — заявили в Минфине.

Кабмин также сделал единым максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов — теперь он составляет шесть миллионов рублей. Ранее в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области эта сумма была вдвое больше — 12 миллионов рублей.

При этом правительство увеличило предельный размер кредита по Дальневосточной и Арктической ипотеке — с шести до девяти миллионов рублей. Такое решение в кабмине объяснили поручением президента, которое он дал после Восточного экономического форума.

В начале декабря «Интерфакс» писал, что Минфин внес в правительство проект постановления об ужесточении условий льготной ипотеки. По словам собеседника агентства в финансово-экономическом блоке правительства, проект призван «охладить» рынок жилищного кредитования.

The Bell обращал внимание на планы Минфина понизить в два раза сумму максимального кредита по льготной ипотеке для Москвы, Московской области и Петербурга — с 12 до шести миллионов рублей. Издание отмечало, что при таких условиях покупка квартиры в пределах МКАД практически исключена.

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