В итоговый документ климатического саммита COP28 включили призыв к «переходу» от ископаемого топлива

Участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) приняли итоговый документ, содержащий призыв к отказу от всех видов ископаемого топлива, сообщает пресс-служба конвенции.

Буквально в соглашении содержится призыв к «переходу от ископаемых энергоресурсов в энергетике честным, упорядоченным и справедливым путем, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году».

Всего в документе приводятся восемь климатических действий, которые участники саммита считают необходимыми для сокращения выбросов и удержания роста глобальной температуры в пределах 1,5 градусов. В частности, участники COP28 призывают к 2030 году утроить объем использования возобновляемых источников энергии.

Несмотря на то, что в документе не содержится конкретных требований по отказу от ископаемого топлива, все же исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймон Стил назвал соглашение «началом конца ископаемого топлива».

Подробнее о саммите

Главный климатический саммит мира в этом году проходит в ОАЭ — одной из ведущих стран-экспортеров нефти. Неужели это никого не смущает? И чего вообще ждать от конференции COP28?

Подробнее о саммите

Главный климатический саммит мира в этом году проходит в ОАЭ — одной из ведущих стран-экспортеров нефти. Неужели это никого не смущает? И чего вообще ждать от конференции COP28?