Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что некоторые «близкие люди» в его окружении воевали в составе ЧВК.

У меня есть среди моих близких, близких моих связей… дети там воевали в частных военных компаниях. Среди тех людей, которые меня окружают, работают рядом со мной, тоже там есть и были близкие люди, некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за родину, воюя в рамках этой частной военной компании.

Говоря о ЧВК, Путин ни разу не произнес названия ЧВК Вагнера и имени ее основателя Евгения Пригожина, устроившего мятеж в июне 2023 года и погибшего в авиакатастрофе два месяца спустя.

Путин также признал, что в российском законодательстве отсутствует правовое регулирование частных военных компаний и назвал это «пробелами, допущенными Минобороны». Он пообещал, что власти «будут стремиться» к тому, чтобы легитимизировать ЧВК и чтобы их ветераны могли получать соответствующие выплаты.

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