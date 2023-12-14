«Среди людей, которые меня окружают, там были близкие люди. Некоторые ушли из жизни». Путин — о бойцах ЧВК (Пригожина и ЧВК Вагнера он не упомянул)
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что некоторые «близкие люди» в его окружении воевали в составе ЧВК.
У меня есть среди моих близких, близких моих связей… дети там воевали в частных военных компаниях. Среди тех людей, которые меня окружают, работают рядом со мной, тоже там есть и были близкие люди, некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за родину, воюя в рамках этой частной военной компании.
Говоря о ЧВК, Путин ни разу не произнес названия ЧВК Вагнера и имени ее основателя Евгения Пригожина, устроившего мятеж в июне 2023 года и погибшего в авиакатастрофе два месяца спустя.
Путин также признал, что в российском законодательстве отсутствует правовое регулирование частных военных компаний и назвал это «пробелами, допущенными Минобороны». Он пообещал, что власти «будут стремиться» к тому, чтобы легитимизировать ЧВК и чтобы их ветераны могли получать соответствующие выплаты.