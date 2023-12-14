На певца Шарлота, который находится в СИЗО, завели еще одно уголовное дело. Теперь за сожжение российского паспорта

В Самаре в отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили уголовное дело о повреждении документов (статья 325 УК) из-за публичного сожжения российского паспорта. Об этом сообщают телеграм-каналы Mash и Shot, а также источник ТАСС в правоохранительных органах.

Поводом для нового дела стало видео, опубликованное в инстаграме Шарлота, отмечают телеграм-каналы. Shot пишет, что это дело стало четвертым в отношении певца.

Летом 2023 года Шарлот опубликовал в инстаграме ролик, где он сжигает российский паспорт. На записи певец обратился к властям Украины, заявив, что выступает против войны и хочет попасть в Киев. Сейчас видео недоступно. В другом ролике, как сообщали СМИ, Шарлот прибил к распятию фотографию патриарха РПЦ Кирилла и свой военный билет.

В ноябре Екатерина Мизулина, известная своими доносами на публичных людей, написала жалобу на Шарлота в Следственный комитет и МВД России. Вскоре певца задержали в аэропорту Пулково в Петербурге, когда он прилетел из Армении. В тот же день суд назначил ему 13 суток административного ареста из-за нецензурной брани.

В начале декабря суд в Самаре арестовал Шарлота до 24 января 2024 года. Певца обвинили в двух эпизодах «реабилитации нацизма» (часть 4 статьи 354.1 УК) и в одном «нарушении права на свободу совести и вероисповеданий» (часть 1 статьи 148 УК). Уголовные дела также возбудили из-за роликов в инстаграме Шарлота.