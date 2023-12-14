Владимир Путин заявил, что Москва ведет переговоры с Вашингтоном по возвращению на родину корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в России обвиняют в шпионаже.

Так в ходе прямой линии президент РФ ответил на вопрос журналистки The New York Times о том, почему Россия удерживает без суда и следствия в тюрьмах граждан США, в частности и , и не лучше ли вернуть их домой.

В своем ответе Путин сначала назвал Гершковича «австрийским гражданином». «Почему бы им не вернуться на родину? А почему бы им не не совершать правонарушения на территории России?» — спросил президент.

Затем Путин сказал, что не отказывается от предложения США, но в итоге договоренности должны устраивать обе стороны.

«Мы не то, чтобы отказались от его возвращения, мы не отказываемся. Мы хотим договориться и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми, и должны устраивать обе стороны. У нас на этот счет контакты есть с американскими партнерами, диалог идет на этот счет. Он не простой, но в целом мы говорим на понятном для друг друга языке, — сказал Путин. — Считаю, что американская сторона должна услышать нас и принять соответствующие решения, которые российскую сторону устраивают. Но гуманитарные соображения безусловно должны лежать в основе этих решений».

В начале декабря Госдепартамент США заявлял, что российские власти отклонили «значительное» предложение Вашингтона по освобождению Гершковича и Уилана. Что именно предлагали США, в Госдепе не уточнили.

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