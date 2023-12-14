Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на 2024 год. 300 миллионов долларов выделят на военную помощь Украине

Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год (начался в октябре) в размере 886 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

Документ поддержали 310 конгрессменов, против высказались 118. Ранее его одобрил сенат США. Теперь проект оборонного бюджета отправят на подпись президенту Джо Байдену.

Документ предполагает рекордные ассигнования, которые примерно на 3% превышают показатели предыдущего года.

Проект также предусматривает продление действия инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой в 2024 году США выделят 300 миллионов долларов. Эти деньги, пишет Politico, направят Пентагону на вооружение для Киева.

Документ также предусматривает введение новых механизмов надзора за направляемой Украине военной помощью.

В конгрессе США на фоне внутриполитических разногласий застрял другой законопроект, который предусматривает еще 106 миллиардов долларов на безопасность. 61,4 миллиарда из них собираются направить на помощь Киеву.

Как ожидается, сенат США отложит рождественские каникулы, которые должны были начаться после 14 декабря, чтобы продолжить работу над проектом закона.

В администрации президента США Джо Байдена отмечали, что уже выделенные деньги на поддержку Украины практически кончились.

Почему проект закона о помощи Украине застрял в конгрессе

Зеленский приехал в США, чтобы попытаться лично убедить конгресс дать Украине денег Рассказываем, почему конгрессмены блокируют поддержку (и как это связано с выборами президента)

Почему проект закона о помощи Украине застрял в конгрессе

Зеленский приехал в США, чтобы попытаться лично убедить конгресс дать Украине денег Рассказываем, почему конгрессмены блокируют поддержку (и как это связано с выборами президента)