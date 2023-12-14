Финляндия открыла два КПП на границе с Россией

Два пограничных перехода на восточной границе Финляндии с Россией — Ваалимаа и Ниирала — возобновили работу с 14 декабря.

Как пишет издание Yle, КПП будут работать в течение месяца. При этом власти Финляндии предупредили, что восточная граница снова закроется в случае наплыва просителей убежища, прибывающих со стороны России.

Журналисты отмечают, что основной поток на КПП Ваалимаа пока движется в Россию. К 8 часам утра 14 декабря границу с Россией пересекли 324 человека. В Финляндию прибыли 124 человека. Большинство пересекающих границу имели двойное гражданство или вид на жительство, и ни один из прибывших в Финляндию пока не запросил убежища.

Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией из-за резкого увеличения числа мигрантов, просящих убежище на КПП. Сначала были закрыты лишь несколько из них, с 30 ноября прекратили работу все девять пунктов на финско-российской границе.

Финские политики говорили о том, что за увеличением числа мигрантов могут стоять власти России. В то же время, российские и финские журналисты, изучившие чаты мигрантов, не нашли следов какой-либо «скоординированной деятельности» со стороны российских властей по их привлечению в регион.