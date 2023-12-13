Жители Самарской области, просидев четверо суток без света, перекрыли трассу. Губернатор со словами «пришлось подключиться» отправил к ним чиновников

Вечером 12 декабря жители поселка Мехзавод в Самарской области, просидевшие до этого четверо суток без света из-за поврежденного после аварии кабеля, перекрыли своими машинами Московское шоссе.

Частные дома в поселке, пишет местное издание «Засекин», из-за отключения электричества остались без отопления во время морозов около минус 30 градусов. При этом оперативные службы упрекали жителей в том, что те «не позаботились об альтернативных видах отопления».

Первая авария в коммунальных сетях, пишет местный сайт 63.ru, произошла еще 9 декабря. Через два дня власти отчитались об устранении неполадок, однако люди по-прежнему оставались без электричества — ситуация только ухудшилась.

После перекрытия дороги губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сидя в своем кабинете, записал видеообращение к жителям поселка:

Время второй час ночи, но рабочий день еще не завершился. 13 декабря встретил в рабочем кабинете. Авария на электросетях в Красноглинском районе. Пришлось подключиться, поскольку получил жалобы людей, что на протяжении нескольких часов с аварией не справлялись.

Губернатор заявил, что подключил дополнительные службы и отправил на место аварии чиновников.

В поселок приехали глава Самары Елена Лапушкина, глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов, представители департамента городского хозяйства и директор обслуживающей организации ООО «Энерго». Замерзающим жителям предложили разместиться в помещении школы, пообещав в ближайшее время восстановить кабель.

В региональном Следственном комитете сообщили, что проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства и причины аварии.

По состоянию на 17:00 мск 13 декабря, электроснабжение поселка восстановлено не было.