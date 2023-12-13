Верховный суд предложит штрафовать за нарушение правил агитации на выборах не только СМИ, но и обычных граждан за посты в соцсетях

Штрафы за нарушение правил при изготовлении и распространении агитационных материалов на выборах хотят распространить не только на СМИ, но и на «иных лиц» — в том числе тех, кто распространяет информацию в соцсетях. Это следует из проекта постановления пленума Верховного суда России, пишет «Коммерсант».

По словам судьи ВС Сергея Кузьмичева, изначально статья 5.5 КоАП («Нарушение порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов») распространялась в первую очередь на СМИ, но затем «диспозиция этой нормы была расширена». Теперь же речь идет не только о тех, кто освещает выборы на профессиональной основе. Нарушителями могут быть признаны и «иные лица», которые распространяют информацию в «информационно-телекоммуникационных сетях».

К ответственности за незаконное изготовление и размещение таких материалов (статья 5.12 КоАП) собираются привлекать в том числе любого человека, занимающегося агитацией самостоятельно по собственной инициативе — владельца сайта, страницы в соцсетях или телеграм-канала. Эта статья предусматривает штрафы для граждан от пяти до 25 тысяч рублей.

ВС считают, что граждане, выступающие не от имени кандидата или партии, не могут проводить предвыборную агитацию, если она требует финансовых затрат и не оплачена из избирательного фонда. При этом бесплатная помощь кандидату в распространении изготовленных им материалов не запрещается.

По словам электорального юриста Романа Смирнова, штрафовать за агитацию в соцсетях пытаются уже давно, но правоприменительная практика пока очень разная — где-то блогеров приравнивают к СМИ, где-то пытаются квалифицировать как наружную рекламу.

В проекте постановления, как отмечают «Ведомости», также говорится, заниматься предвыборной агитацией не могут «иностранные агенты», за исключением случаев, когда «иноагент» зарегистрирован в качестве кандидата.

Кроме того, ВС собирается разрешить использовать скриншоты в качестве доказательства незаконной агитации в интернете. На снимке должен быть виден адрес страницы, а также дата и время нарушения. По словам Романа Смирнова, раньше необходимо было заверять снимок у нотариуса — нужно было указать, что за оборудование использовалось, в какое время и какой день. Юрист отметил, что пока неизвестно, как воспримут рекомендации ВС суды. Он считает, что во время президентской кампании расхождения будут некритичны, но на региональных выборах 2024 года стоит ожидать, что практика «будет очень и очень нестандартная».

«Коммерсант» отмечает, что проект постановления Верховного суда об агитации на выборах отправлен на доработку.

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