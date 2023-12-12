В детском саду в Хабаровске раздали грамоты с гербом Украины. Заведующая и инструктор по физкультуре подали заявления об увольнении

В Хабаровске в детском саду № 137 участникам соревнований раздали грамоты с государственной символикой Украины — гербом и флагом.

В управлении образования города 11 декабря сообщили РИА Новости, что причиной «недопустимой ситуации» на соревнованиях, в которых участвовали воспитанники нескольких дошкольных учреждений, стала ошибка инструктора по физкультуре из детского сада № 122. Сотрудница детского сада, заявили в управлении образования, «скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования».

Грамоты были изъяты, начата проверка обстоятельств произошедшего. «Со всеми сотрудниками образовательных учреждений проведем беседы и экзамены по поводу знания российской символики», — пообещали представители управления.

12 декабря мэр Хабаровска Сергей Кравчук объявил, что заведующая детским садом и инструктор по физкультуре, «понимая свою ответственность за инцидент», написали заявления об увольнении. Кравчук сообщил, что приносит извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям.

«Мною принято решение о проведении дополнительных мероприятий по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города Хабаровска», — добавил мэр.

В российских пропагандистских СМИ регулярно появляются сюжеты о жалобах граждан на использовании «украинской символики». Так, в мае сообщалось, что в Татарстане детский коллектив выступил в костюмах желто-синего цвета (цвета флага Украины — прим. «Медуза»), на фоне баннера «Zа мир». Представителям Дома культуры города Агрыз, где проходил концерт, пришлось объяснять, что никакой политической окраски костюмы не несли. «Случайно это все, у нас район чуть-чуть бедный, что у нас есть, то и надеваем, без политического окраса», — заявили тогда «Подъему» в администрации Дома культуры.

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