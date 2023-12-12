Задержка принятия конгрессом США нового пакета помощи Украине может вдохновлять только президента России Владимира Путина. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления в Национальном университете обороны США в Вашингтоне.

Если кого-то и могут вдохновлять нерешенные вопросы на Капитолийском холме, то только Путина и его больную свиту. Они видят, что мечты становятся реальностью, когда видят задержки и скандалы. Они видят, как падает свобода, когда уменьшается поддержка борцов за свободу. Такие, как Путин, не должны даже надеяться, что одолеют свободу.

Зеленский также заявил, что Россия воспринимает Украину как плацдарм для «глобальной войны против свободы».

Владимир Зеленский приехал с визитом в США 11 декабря. Это третий визит президента Украины в Вашингтон с начала полномасштабного российского вторжения на украинские территории.

Помимо выступления в Национальном университете обороны США, Зеленский встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, представителями американских военных компаний, а также руководством МВФ и Всемирного банка. 12 декабря Зеленский проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и выступит на встрече сенаторов.

Визит Зеленского проходит на фоне внутриполитических разногласий в конгрессе США и задержки решения по вопросу дальнейшего финансирования помощи Украине. Администрация Байдена просит как можно скорее одобрить выделение более 60 миллиардов долларов на поддержку Киева, поскольку уже выделенные деньги практически закончились.

О разногласиях в конгрессе

Зеленский собирался выступить в сенате США — но выступление не состоялось Конгресс никак не может согласовать новый пакет помощи Украине

О разногласиях в конгрессе

Зеленский собирался выступить в сенате США — но выступление не состоялось Конгресс никак не может согласовать новый пакет помощи Украине