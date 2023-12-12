Крупнейший регистратор доменных имен GoDaddy прекратит обслуживание россиян

Крупнейший регистратор доменных имен — американская компания GoDaddy — решила прекратить обслуживать россиян.

«По нашим данным, вы или контакт, указанный в вашем аккаунте, расположен в РФ. Если эти записи верны, то ваш аккаунт и/или связанные с ним продукты будут удалены начиная с 31 декабря 2023 года», — говорится в разосланном регистратором уведомлении, которое, в частности, получил один из сотрудников «Медузы».

GoDaddy предлагает клиентам передать их домены другим регистраторам, а также призывает их создать резервные копии своих данных.

Вы не сможете получить доступ к своей учетной записи (учетным записям) и/или затронутому продукту (продуктам) после прекращения их действия.

Клиентам из РФ GoDaddy принес извинения за причиненные неудобства.

Уведомление от GoDaddy выложил в твиттере и журналист отдела медиа и телекоммуникаций «Коммерсанта» Юрий Литвиненко.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, напоминает Forbes, GoDaddy прекратил перепродажу и оформление регистраций доменов .ru. Компания также потребовала от клиентов из России и Беларуси проводить платежи только через кредитные организации, не затронутые санкциями.

8 декабря журналист Андрей Солдатов сообщил, что немецкий хостинг-провайдер Hetzner прекратил хостинг основанного им сайта «Агентура.ру» «из-за напряженной геополитической ситуации с Россией». Аналогичные уведомления получили и другие связанные с Россией сайты.

Помимо регистрации доменных имен GoDaddy предоставляет услуги хостинга, сборки и публикации сайтов, подключения корпоративной почты и другие возможности.

GoDaddy и Hetzner входят в список хостинг-провайдеров, которых Роскомнадзор считает не выполняющими требования закона «о приземлении» в России. Этот закон обязывает иностранные сайты и сервисы, чья ежедневная аудитория из РФ превышает 500 тысяч человек, открыть в России филиал или представительство, а также отвечать на запросы РКН и разместить на своем сайте форму для обратной связи. Роскомнадзор, в частности, требует, чтобы поисковики не показывали ссылки на таких провайдеров-нарушителей.