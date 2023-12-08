Журналист Андрей Солдатов сообщил, что в Германии прекратили хостинг сайта «Агентура.ру»

Немецкий хостинг-провайдер Hetzner прекратил хостинг сайта «Агентура.ру», сообщил создатель сайта журналист Андрей Солдатов.

По словам Солдатова, контракт был разорван «из-за напряженной геополитической ситуации с Россией».

«Интересно, кому это [лишение хостинга независимого СМИ] помогает», — написал Солдатов в соцсети икс.

Обновлено. Еще несколько российских сайтов получили от Hetzner уведомление о прекращении сотрудничества. Судя по тексту одного из опубликованных писем, Hetzner отказался работать со всеми клиентами из России.

Сайт «Агентура.ру» начал работу в 2000 году. Он специализируется на освещении деятельности российских спецслужб.

Несколько недель назад стало известно о конфликте Солдатова и журналистки Ирины Бороган с бизнесменом Алексеем Козловым, который обвинил их в причинении ущерба репутации из-за книги «Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль: Соотечественники, агенты и враги режима». По мнению Козлова, в книге есть «клеветнические и некорректные» заявления о его связях с бывшими сотрудниками КГБ. Суд в Гамбурге по иску Козлова ограничил распространение книги в Германии. В поддержку Солдатова и Бороган выступили правозащитники, выразившие обеспокоенность тем, что судебный иск направлен «на запугивание и изоляцию» журналистов.

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