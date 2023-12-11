Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. Об этом он написал в телеграме.

Свой визит Зеленский начал со встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

Визит Зеленского продлится два дня. 12 декабря он встретится с президентом США Джо Байденом, а также выступит на заседании сената.

Визит Зеленского происходит на фоне разногласий в конгрессе США по поводу дальнейшей финансовой помощи Украине. Администрация Байдена настаивает на скорейшем выделении средств, подчеркивая, что ранее переданные деньги уже почти кончились. Республиканцы в конгрессе отказываются это делать, требуя от Белого дома уступок по другим вопросам.

С начала полномасштабной войны это третий визит Зеленского в Соединенные Штаты.

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