Владимир Путин впервые принял участие в публичном мероприятии после того, как 8 декабря объявил о планах вновь участвовать в выборах президента РФ.

Путин, сообщает «Интерфакс», 11 декабря приехал на судостроительный завод «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области. Президент РФ принял участие в церемонии поднятия флагов на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

«Приветствую вас в этот знаменательный день — день, когда на атомных подводных крейсерах „Император Александр III“ и „Красноярск“ поднимаются военно-морские флаги, и эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-морского флота», — цитирует выступление Путина РИА Новости.

«Красноярск» и «Император Александр III», заявил Путин, в ближайшее время войдут в состав Тихоокеанского флота. На «Севмаше», напомнил он, строятся еще три лодки класса «Борей-А» и пять кораблей класса «Ясень-М».

«Красноярск» — второй корабль в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М» — был заложен в 2014 году, а «Император Александр III» — третий серийный корабль проекта «Борей-А» — в 2015 году. Официально сообщалось, что эти подлодки вооружены крылатыми ракетами «Оникс» и/или «Калибр». Также сообщали о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Владимир Путин объявил о планах пойти на очередной, пятый президентский срок 9 декабря во время встречи с участниками церемонии награждения Героев России в Кремле. С просьбой баллотироваться к Путину обратился участник «спецоперации», спикер парламента самопровозглашенной ДНР Артем Жога.

Объявление о планах вновь занять пост президента РФ Путин сделал за несколько дней до «прямой линии» и пресс-конференции, запланированных на 14 декабря. Выдвигались предположения, что именно во время этого мероприятия Путин сообщит, что вновь идет на выборы.

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