11 декабря объявили номинантов на премию Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус».

Лидером по числу номинаций стал фильм Греты Гервиг «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом — он претендует на победу в девяти категориях. Восемь номинаций у картины Кристофера Нолана «Оппенгеймер». «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса получили по семь номинаций.

В номинации «Лучший драматический фильм» на награду претендуют «Анатомия падения», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Оппенгеймер», «Прошлые жизни» и «Зона интересов».

Претендентами на награду в номинации «Лучший комедийный фильм» стали картины «Air: Большой прыжок», «Барби», «Американское чтиво», «Оставленные», «Май декабрь» и «Бедные-несчастные».

В номинации «Лучший режиссер» на «Золотой глобус» претендуют Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе, Грета Гервиг, Брэдли Купер («Маэстро»), Йоргос Лантимос и Селин Сон («Прошлые жизни»).

В номинации «Лучший драматический актер» представлены Эндрю Скотт («Мы всем чужие»), Леонардо ДиКаприо («Убийцы цветочной луны»), Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»), Брэдли Купер («Маэстро»), Колман Доминго («Растин») и Барри Кеоган («Солтберн»).

На награду в номинации «Лучшая драматическая актриса» претендуют Аннет Бенинг («Дайана Найэд»), Кейли Спейни («Присцилла»), Кэри Маллиган («Маэстро»), Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Сандра Хюллер («Анатомия падения»).

81-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» пройдет 7 января 2024 года.

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