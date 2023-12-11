Дмитрий Медведев анонсировал «точечные изменения» Конституции РФ

России в целом сейчас не нужна новая конституция, однако небольшие изменения в нее будут вноситься. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, конституция — это «консервативный документ», и вносить поправки в него нужно «максимально аккуратно».

При этом он заявил, что «точечные изменения в конституцию точно будут». Он не пояснил, что именно имеет в виду.

«Донастройка [российской конституции], безусловно, будет происходить, а новую конституцию, мне кажется, пока нет смысла обсуждать», — отметил Медведев.

Конституция России была принята в 1993 году. Поправки в нее вносились четыре раза — в 2006, 2014 (дважды) и 2020 годах.

Наиболее масштабные изменения в Конституцию РФ были внесены летом 2020 года по итогам многодневного голосования россиян. В частности, те поправки позволили «обнулить» число президентских сроков Владимира Путина.

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