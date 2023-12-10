Президент Пенсильванского университета ушла в отставку. Ее раскритиковали из-за показаний в Конгрессе об антисемитизме

Президент Пенсильванского университета Лиз Мэгилл подала в отставку на фоне широкой критики ее показаний в Конгрессе США, касавшихся антисемитизма в учебном заведении. Вслед за Мэгилл о своей отставке также объявил председатель попечительского совета Пенсильванского университета Скотт Бок, пишет АР.

5 декабря президентов Гарварда, Пенсильванского университета и Массачусетского технологического института вызвали в Конгресс на слушания, посвященные волне антисемитских выступлений в учебных заведениях страны.

Во время заседания член Палаты представителей, республиканка от штата Нью-Йорк Элиз Стефаник спросила руководителей вузов, нарушают ли призывы к геноциду евреев кодексы поведения их учебных заведений. Никто из президентов не дал прямого ответа.

«Если речь превращается в действие, то да, это можно расценивать как преследование», — сказала Мэгилл на слушаниях. На просьбу Стефаник дать точный ответ, она добавила: «Этот ответ зависит от контекста».

Фрагмент выступления президентов вузов в Конгрессе США

Выступление Мэгилл и других глав вузов вызвало значительную критику как со стороны конгрессменов и Белого дома, так и от университетских доноров. В частности, крупный спонсор Пенсильванского университета, его выпускник Росс Стивенс заявил, что «потрясен позицией университета в отношении антисемитизма на территории кампуса» и отзовет свой грант в размере 100 миллионов долларов, если Мэгилл не подаст в отставку.

На следующий день Мэгилл опубликовала видео, в котором прямо назвала призывы к геноциду еврейского народа преследованием, а также добавила, что кодекс поведения Пенсильванского университета необходимо пересмотреть. Однако это не снизило волну критики в ее адрес.

В Пенсильванском университете заявили, что Мэгилл после увольнения останется штатным преподавателем юридического факультета Кэри. Она также продолжит исполнять обязанности главы университета до тех пор, пока руководство не назначит временного президента.

Элиз Стефаник назвала отставку президента Пенсильванского университета «абсолютным минимумом того, что требуется» и призвала Гарвард и Массачусетский технологический институт последовать этому примеру. «Одна есть. Остались еще два. Это только самое начало борьбы с всепроникающей гнилью антисемитизма, которая разрушила самые „престижные“ высшие учебные заведения Америки», — написала она в соцсети Х.

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