Отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии, арестовали по обвинению в доведении дочери до самоубийства

Советский районный суд Брянска арестовал на два месяца отца восьмиклассницы, устроившей 7 декабря стрельбу в местной гимназии № 5.

Как сообщает пресс-служба судов Брянской области, Дмитрий Афанаскин обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия (часть 2 статья 224 УК) и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (пункт «а» части 2 статьи 110 УК). По версии следствия, обвиняемый систематически унижал, угрожал и жестоко обращался со своей дочерью.

Телеграм-канал Shot пишет, что Афанаскин лишь частично признал вину в ненадлежащем хранении охотничьего ружья, которое пронесла в школу его дочь, открыв огонь по одноклассникам. В результате стрельбы погибла одна ученица, еще пятеро школьников получили ранения. Стрелявшая покончила с собой.

Насилие над дочерью и ее сестрой-близнецом Афанаскин отрицает. По его словам, некоторое время назад дочь стала замкнутой и агрессивной, попав под влияние неких «взрослых людей из интернета».

Ранее в воскресенье тот же суд отправил под домашний арест заместителя директора брянской гимназии по административно-хозяйственной работе Ларису Католикову, обвиненную в халатности, повлекшей по неосторожности гибель людей (часть 3 статьи 283 УК). Следствие полагает, что именно она поручила отключить рамку металлодетектора при входе в здание, вследствие чего ученица смогла пронести в школу оружие.

Адвокат Католиковой рассказал в суде, что у его подзащитной гипертония и онкологическое заболевание щитовидной железы. Сама она заявила, что не совсем понимает, почему в халатности обвинили именно ее, сообщает «Коммерсант».

9 декабря суд также арестовал охранницу гимназии Галину Черткову, находившуюся на работе в школе в день стрельбы, а также руководителя «Агентства Экскалибур» Сергея Поддубного, которое занималось охраной учебного заведения.

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