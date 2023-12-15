Отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии, освободили из-под стражи. Его обвиняют в доведении дочери до самоубийства и небрежном хранении оружия
Брянский областной суд изменил меру пресечения Дмитрию Афанаскину — отцу восьмиклассницы, устроившей 7 декабря стрельбу в местной гимназии № 5.
Афанаскин 10 декабря был арестован районным судом сроком на два месяца. Решение суда было оспорено в областном суде как стороной защиты, так и прокуратурой
Апелляции были частично удовлетворены, сообщает пресс-служба судов Брянской области 15 декабря, меру пресечения Афанаскину заменили на запрет определенных действий. Обвиняемый освобожден из-под стражи.
Афанаскин обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия (часть 2 статья 224 УК) и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (пункт «а» части 2 статьи 110 УК). По версии следствия, обвиняемый систематически унижал, угрожал и жестоко обращался со своей дочерью. По данным Shot, Афанаскин лишь частично признал вину в ненадлежащем хранении охотничьего ружья, в остальном он свою вину отрицает.
Утром 7 декабря ученица брянской гимназии № 5 Алина Афанаскина открыла стрельбу по одноклассникам — одна школьница погибла, еще пятеро были ранены. После этого школьница покончила с собой.
Директора гимназии по административно-хозяйственной работе Ларису Католикову обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности гибель людей (часть 3 статьи 283 УК), и отправили под домашний арест. Сотрудницу охраны гимназии Галину Черткову, находившуюся на работе в школе в день стрельбы, а также руководителя «Агентства Экскалибур» Сергея Поддубного, которое занималось охраной учебного заведения, арестовали сроком на два месяца. Арест Чертковой и Поддубного обжалован, на момент публикации новости апелляции еще не были рассмотрены судом.