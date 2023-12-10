Илон Маск разблокировал аккаунт конспиролога Алекса Джонса. Он называл массовое убийство в школе «Сэнди-Хук» инсценировкой
Владелец соцсети Х (бывший твиттер) Илон Маск разблокировал аккаунт американского радиоведущего, конспиролога и правого активиста Алекса Джонса.
Перед этим бизнесмен провел голосование на своей странице. В опросе приняли участие почти два миллиона пользователей Х, 70% из них высказались за разблокировку аккаунта Джонса.
«Люди сказали свое слово, значит, так и будет», — резюмировал Маск.
Прежняя администрация Твиттера забанила Алекса Джонса и его шоу InfoWars в 2018 году. Это произошло после его заявлений о стрельбе в начальной школе «Сэнди-Хук» в штате Коннектикут в 2012 году, в результате которой погибли 27 человек. Джонс утверждал, что массовое убийство было инсценировкой. На конспиролога подали в суд родственники погибших в «Сэнди-Хук». В 2022 году суд обязал его выплатить истцам почти 1,5 миллиарда долларов компенсации. После этого Джонс подал заявление о банкротстве.
После разблокировки его аккаунта в Х Джонс ретвитнул пост Эндрю Тейта (блогера, обвиненного в изнасиловании, торговле людьми и сексуализированной эксплуатации женщин), который поздравил его с возвращением.