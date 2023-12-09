Власти Финляндии начали предварительное расследование в отношении одного из лидеров ДШРГ «Русич» Яна Петровского

Центральная криминальная полиция Финляндии начала доследственную проверку в отношении россиянина Воислава Тордена (ранее известного как Ян Петровский) по подозрению в совершении террористических преступлений в Украине, сообщает Yle со ссылкой на заместителя генерального прокурора Юкка Раппе.

Как напоминает издание, Торден был задержан в Финляндии по запросу Киева с целью его дальнейшей экстрадиции в Украину. Верховный суд страны отказал в этом запросе, и освободил Тордена 8 декабря, однако в тот же день россиянина задержала пограничная служба.

По данным Yle, сейчас полиция совместно с генпрокуратурой изучают материалы, переданные Украиной для экстрадиции Тордена. По итогам этой работы генеральный прокурор примет решение о начале полноценного расследования.

При этом, как отмечает издание, это будет уникальным для финских правоохранительных органов случаем, поскольку Торден не является гражданином Финляндии, а предполагаемые преступления были совершены за ее пределами. В то же время финское законодательство, пишет Yle, позволяет расследовать преступления, совершенные за пределами страны, если это целесообразно «в интересах следствия и осуществления правосудия».

Воислав Торден (Ян Петровский), один из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», был задержан в Финляндии в июле за нарушение миграционного законодательства. В августе его перевели в тюрьму города Вантаа из-за запроса Киева на его экстрадицию. В Украине Тордена обвиняют в преступлениях, совершенных в Донецкой и Луганской областях в 2014–2015 годах.

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