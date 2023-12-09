Собрание группы избирателей по выдвижению Владимира Путина в президенты пройдет в зале «Зарядье» 16 декабря

Собрание большой группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ пройдет 16 декабря в московском концертном зале «Зарядье», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова.

По словам Машкова, участники инициативной группы обсуждали вариант проведения собрания на ВДНХ, однако из-за проходящей выставки «Россия», там все «пространство расписано до марта».

«Я предложил обратиться в киноконцертный зал „Зарядье“, чтобы провести в субботу собрание. Тут же я позвонил Ивану Александровичу Рудину, директору [„Зарядья“], и он сказал, что поддержит нашу инициативу. Я надеюсь, что наше собрание успешно пройдет 16-го числа», — сказал Машков по итогам собрания инициативной группы.

Как напоминает ТАСС, согласно закону о выборах президента РФ, если кандидат предлагает свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, то в течение 20 дней после объявления выборов ему нужно прислать ходатайство о регистрации группы поддерживающих его избирателей, насчитывающую не менее 500 граждан.

Совет Федерации 7 декабря назначил очередные президентские выборы на 17 марта 2024 года. На следующий день ЦИК РФ принял постановление о проведении выборов президента России в 2024 году в течение трех дней — с 15 по 17 марта. В тот же день президент России Владимир Путин объявил о своем выдвижении на пятый президентский срок.

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