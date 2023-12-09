Суд в Брянске арестовал директора частного охранного предприятия по делу о стрельбе в гимназии

Советский районный суд Брянска арестовал до 6 февраля Сергея Поддубного, директора частной охранной организации «Агентство Экскалибур», которое отвечало за безопасность в гимназии № 5, где 7 декабря произошла стрельба, сообщает объединенная пресс-служба судов Брянской области.

По версии следствия, Поддубный не обеспечил охрану помещений учебного заведения, в результате чего ученица смогла пронести в здание охотничье ружье. В частности, глава организации не обеспечил установку металлоискателя и не проконтролировал работу своих подчиненных, уточняет msk1.ru.

Согласно пресс-службе, Поддубного обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Об аресте главы ЧОПа ходатайствовало следственное управление СК по Брянской области.

Сам Поддубный просил отправить его под домашний арест, чтобы находиться рядом с семьей и иметь возможность работать. В то же время его адвокат настаивала, что охранная фирма не виновата в произошедшем.

«Частная охрана обязана защищать от опасностей из вне, проверять посторонних лиц, не пропускать их. Детей трогать они права не имеют», — заявила адвокат.

Обновление. По делу о стрельбе в гимназии также была арестована сотрудница «Агентства Экскалибур» Галина Черткова. Как и руководителя ЧОПа, ее отправили под арест до февраля. Кроме того, суд продлил до 72 часов срок задержания Дмитрия Афанаскина — отца школьницы, начавшей стрельбу. Его обвиняют в небрежном хранении оружия и доведении до самоубийства.

Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла утром 7 декабря. Тогда 14-летняя Алина Афанаскина пришла в школу с ружьем, после чего открыла огонь по одноклассникам. В результате произошедшего погибла одна ученица, еще пятеро получили ранения. Афанаскина покончила с собой.

8 декабря стало известно, что по делу о стрельбе были задержаны гендиректор ЧОП «Экскалибур» Сергей Поддубный, школьная охранница Галина Черткова и отец школьницы, начавшей стрельбу, Дмитрий Афанаскин. 9 декабря РИА Новости сообщили о задержании заместительницы директора гимназии Ларисы Католиковой по подозрению в халатности, повлекшей смерть двух и более человек.

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