В Брянске по подозрению в халатности была задержана замдиректора гимназии, в которой школьница устроила стрельбу

Заместительницу директора брянской гимназии № 5, в которой 7 декабря произошла стрельба, задержали по подозрению в халатности, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее о задержании Ларисы Католиковой писал телеграм-канал Baza.

По данным канала, следствие считает, что «халатные действия» Католиковой привели к тому, что 14-летняя Алина Афанаскина смогла пройти в школу с оружием и начать стрельбу. Baza пишет, что Католикову подозревают в халатности, повлекшей смерть двух и более человек (часть 3 статьи 293 УК РФ). По этой статье замдиректору грозит до семи лет лишения свободы.

Помимо этого, по данным канала, еще одно уголовное дело было возбуждено в отношении отца стрелявшей Дмитрия Афанаскина. «Теперь помимо небрежного хранения оружия Дмитрия подозревают по статье „доведение до самоубийства“ своей дочери. Следствие считает, что на произошедшее повлияли взаимоотношения Алины со своим отцом», — пишет Baza.

Утром 7 декабря 14-летняя Алина Афанаскина пришла в школу с помповым ружьем и начала стрельбу. В результате произошедшего погибла одна ученица, еще пятеро получили ранения. Афанаскина покончила с собой.

8 декабря стало известно, что по делу о стрельбе были задержаны гендиректор ЧОП «Экскалибур» Сергей Поддубный, школьная охранница Галина Черткова и Дмитрий Афанаскин.

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